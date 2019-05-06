Кубок Украины отправился в знаковое турне - Костюченко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60769 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88764 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100832 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102814 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112471 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138349 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130197 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кубок Украины отправился в знаковое турне - Костюченко

Кубок Украины отправился в знаковое турне - Костюченко

Киев  •  УНН

 • 7826 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Накануне финального матча Кубка Украины трофей отправился в фан-тур по Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

“Сначала футбольный подарок получили болельщики из Бердянска, которые пришли на местный стадион „Энергия“, где проходили игры за Суперкубок Украины среди ветеранов памяти Валерия Лобановского и Олега Базилевича”, — рассказали в Федерации.

Затем приз стал главным экспонатом на арене “Спартак” в Мелитополе, добавили в ФФУ.

“Турне Кубка Украины по городам Запорожской области накануне финала — это знаковое событие. Футбол нас объединяет. А сфотографироваться с таким престижным трофеем — мечта едва ли не всех болельщиков, что, уверен, получат большое удовольствие от хорошего футбола, который нам подарят 15 мая в решающем матче “Шахтер” и “Ингулец”, — прокомментировал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

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Как писал, в ФФУ подвели итоги футбольного турнира BELANOV CUP-2019.

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