Кубок Украины отправился в знаковое турне - Костюченко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Накануне финального матча Кубка Украины трофей отправился в фан-тур по Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
“Сначала футбольный подарок получили болельщики из Бердянска, которые пришли на местный стадион „Энергия“, где проходили игры за Суперкубок Украины среди ветеранов памяти Валерия Лобановского и Олега Базилевича”, — рассказали в Федерации.
Затем приз стал главным экспонатом на арене “Спартак” в Мелитополе, добавили в ФФУ.
“Турне Кубка Украины по городам Запорожской области накануне финала — это знаковое событие. Футбол нас объединяет. А сфотографироваться с таким престижным трофеем — мечта едва ли не всех болельщиков, что, уверен, получат большое удовольствие от хорошего футбола, который нам подарят 15 мая в решающем матче “Шахтер” и “Ингулец”, — прокомментировал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
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Как писал, в ФФУ подвели итоги футбольного турнира BELANOV CUP-2019.