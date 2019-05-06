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Кубок України вирушив у знакове турне - Костюченко

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Напередодні фінального матчу Кубку України трофей вирушив у фан-тур по Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

"Спершу футбольний подарунок отримали вболівальники з Бердянська, які прийшли на місцевий стадіон "Енергія", де відбувалися ігри за Суперкубок України серед ветеранів пам'яті Валерія Лобановського та Олега Базилевича", - розповіли у Федерації.

Потім приз став головним експонатом на арені "Спартак" у Мелітополі, додали у ФФУ.

"Турне Кубку України містами Запорізької області напередодні фіналу — це знакова подія. Футбол нас об’єднує. А сфотографуватися з таким престижним трофеєм — мрія чи не всіх уболівальників, що, упевнений, отримають велике задоволення від гарного футболу, який нам подарують 15 травня у вирішальному матчі "Шахтар" та "Інгулець", — прокоментував перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

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Як писав, у ФФУ підбили підсумки футбольного турніру BELANOV CUP-2019. 

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