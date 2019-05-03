У "справі Мораеса" УЄФА підтримала Україну - ФФУ

"На думку членів комітету, запрошення Жуніора Мораеса, який незадовго до поєдинків проти Португалії та Люксембургу отримав українське громадянство, до збірної України і його участь у цих матчах не суперечать чинним нормам УЄФА й ФІФА. Тому протести федерацій футболу Португалії й Люксембургу були відхилені. Відтак результати обох зустрічей залишаються в силі, а збірна України з чотирма очками в активі за підсумками двох турів зберігає перше місце у групі B кваліфікації до Євро-2020", - наголосили у Федерації.

За словами президента Федерації футболу України Андрія Павелка, такий вердикт є цілком закономірним і абсолютно прогнозованим, додали у ФФУ.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій обох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотнікова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Уже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелка та його команди, припустив Болотніков.