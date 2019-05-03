У "справі Мораеса" УЄФА підтримала Україну - ФФУ

ukru
22 березня, 17:51 • 74455 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 118032 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 102351 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 102277 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 84472 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101243 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151010 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167868 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154762 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 245960 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
70 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 28054 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 52473 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 39666 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 40504 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 52679 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 162615 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 245957 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209288 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194152 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 160795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 56075 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 52727 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 68465 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 48575 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 80593 перегляди
Актуальне
У "справі Мораеса" УЄФА підтримала Україну - ФФУ

У "справі Мораеса" УЄФА підтримала Україну - ФФУ

Київ • УНН

 • 7413 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА оголосив свій вердикт у справах, відкритих на підставі протестів, отриманих від федерацій футболу Португалії та Люксембургу, щодо виступу за збірну України 22-го й 25 березня в матчах проти збірних цих країн футболіста Жуніора Мораеса. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

"На думку членів комітету, запрошення Жуніора Мораеса, який незадовго до поєдинків проти Португалії та Люксембургу отримав українське громадянство, до збірної України і його участь у цих матчах не суперечать чинним нормам УЄФА й ФІФА. Тому протести федерацій футболу Португалії й Люксембургу були відхилені. Відтак результати обох зустрічей залишаються в силі, а збірна України з чотирма очками в активі за підсумками двох турів зберігає перше місце у групі B кваліфікації до Євро-2020", - наголосили у Федерації.

За словами президента Федерації футболу України Андрія Павелка, такий вердикт є цілком закономірним і абсолютно прогнозованим, додали у ФФУ.

Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій обох країн - суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.

За словами журналіста Сергія Болотнікова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Дуже підозріло виглядає той факт, що португальські журналісти, люксембурзька преса накопали такі деталі про Мораеса. Уже була інформація, що вони отримали анонімний лист від когось. Але у мене є інформація, не підтверджена, від моїх джерел, що це з боку людей братів Суркісів підлили масла у вогонь", - розповів він.

Суркіси пішли на це, щоб очорнити імідж діючого президента ФФУ Андрія Павелка та його команди, припустив Болотніков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,002.72