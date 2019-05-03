В "деле Мораеса" УЕФА поддержал Украину - ФФУ

"По мнению членов комитета, приглашение Жуниора Мораеса, который незадолго до поединков против Португалии и Люксембурга получил украинское гражданство, в сборную Украины и его участие в этих матчах не противоречат действующим нормам УЕФА и ФИФА. Поэтому протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга были отклонены. Поэтому результаты обеих встреч остаются в силе, а сборная Украины с четырьмя очками в активе по итогам двух туров сохраняет первое место в группе B квалификации в Евро-2020", - отметили в Федерации.

По словам президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, такой вердикт является вполне закономерным и абсолютно прогнозируемым, добавили в ФФУ.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

"Очень подозрительно выглядит тот факт, что португальские журналисты, люксембургская пресса накопали такие детали о Мораесе. Уже была информация, что они получили анонимное письмо от кого-то. Но у меня есть информация, не подтвержденная, от моих источников, что это со стороны людей братьев Суркисов подлили масла в огонь", - рассказал он.

Суркисы пошли на это, чтобы очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды, предположил Болотников.