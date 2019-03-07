Кубив ожидает до 5 млрд грн инвестиций в бурение на трех нефтегазовых участках
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Компании - победители аукционов, которые накануне приобрели права на недропользование в электронной системе ProZorro.Продажи, инвестируют 1,6 млрд грн в геологоразведочные работы на трех нефтегазовых участках, инвестиции в бурение могут достичь 5 млрд грн. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Благодаря открытости системы ProZorro.Продажи нам удалось привлечь на аукционы реальных инвесторов. Три компании планируют инвестировать только в геологическую разведку 1,6 млрд грн. В случае, если залежи газа, нефти или газового конденсата будут подтверждены, инвестиции в бурение могут достичь 5 млрд грн", - заявил Кубив.
Компании вложат средства в геологоразведочные работы, поисковое бурение и наземную инфраструктуру.
6 марта в электронной торговой системе ProZorro.Продажи прошли аукционы по реализации специальных разрешений на пользование недрами на трех участках в Харьковской и Полтавской областях. Срок действия разрешений - 20 лет.
Общая объявленная стоимость специальных разрешений составляла 45 млн грн. Во время аукционов стоимость возросла до 141 млн грн - то есть в 3 раза.
Напомним, Госгеонедра подготовила к торгам 17 нефтегазовых участков.