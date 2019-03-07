Кубив ожидает до 5 млрд грн инвестиций в бурение на трех нефтегазовых участках

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114746 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117410 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117949 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147604 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140802 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145058 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130422 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130427 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кубив ожидает до 5 млрд грн инвестиций в бурение на трех нефтегазовых участках

Кубив ожидает до 5 млрд грн инвестиций в бурение на трех нефтегазовых участках

Киев  •  УНН

 • 8752 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Компании - победители аукционов, которые накануне приобрели права на недропользование в электронной системе ProZorro.Продажи, инвестируют 1,6 млрд грн в геологоразведочные работы на трех нефтегазовых участках, инвестиции в бурение могут достичь 5 млрд грн. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Благодаря открытости системы ProZorro.Продажи нам удалось привлечь на аукционы реальных инвесторов. Три компании планируют инвестировать только в геологическую разведку 1,6 млрд грн. В случае, если залежи газа, нефти или газового конденсата будут подтверждены, инвестиции в бурение могут достичь 5 млрд грн", - заявил Кубив.

Компании вложат средства в геологоразведочные работы, поисковое бурение и наземную инфраструктуру.

6 марта в электронной торговой системе ProZorro.Продажи прошли аукционы по реализации специальных разрешений на пользование недрами на трех участках в Харьковской и Полтавской областях. Срок действия разрешений - 20 лет.

Общая объявленная стоимость специальных разрешений составляла 45 млн грн. Во время аукционов стоимость возросла до 141 млн грн - то есть в 3 раза.

Напомним, Госгеонедра подготовила к торгам 17 нефтегазовых участков.

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