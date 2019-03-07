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Кубів очікує до 5 млрд грн інвестицій у буріння на трьох нафтогазових ділянках

Кубів очікує до 5 млрд грн інвестицій у буріння на трьох нафтогазових ділянках

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанії - переможці аукціонів, які напередодні придбали права на надрокористування в електронній системі ProZorro.Продажі, інвестують 1,6 млрд грн у геологорозвідувальні роботи на трьох нафтогазових ділянках, інвестиції в буріння можуть сягнути 5 млрд грн. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

“Завдяки відкритості системи ProZorro.Продажі нам вдалося залучити на аукціони реальних інвесторів. Три компанії планують інвестувати лише в геологічну розвідку 1,6 млрд грн. У випадку, якщо поклади газу, нафти чи газового конденсату будуть підтверджені, інвестиції в буріння можуть сягнути 5 млрд грн”, - заявив Кубів.

Компанії вкладуть кошти у геологорозвідувальні роботи, пошукове буріння та наземну інфраструктуру.

6 березня в електронній торговій системі ProZorro.Продажі пройшли аукціони щодо реалізації спеціальних дозволів на користування надрами на трьох ділянках у Харківській та Полтавській областях. Термін дії дозволів – 20 років.

Загальна оголошена вартість спеціальних дозволів складала 45 млн грн. Під час аукціонів вартість зросла до 141 млн грн – тобто в 3 рази.

Нагадаємо, Держгеонадра підготувала до торгів 17 нафтогазових ділянок.

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