Куба все еще борется с пожаром на нефтебазе, самом страшном в истории острова

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Во вторник кубинцы проснулись от массовых отключений электроэнергии, когда 40% основного хранилища топлива в стране были уничтожены из-за сильнейшего пожара в истории страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу вечером в один из резервуаров для хранения топлива ударила молния. К воскресенью огонь распространился и в понедельник охватил район с четырьмя резервуарами, сопровождавшийся мощными взрывами и несмотря на усилия местных пожарных при поддержке более 100 мексиканских и венесуэльских подкреплений.

Официальные лица не сообщают, сколько топлива было потеряно в результате пожара. Власти заявили, что нефть не загрязнила ближайший залив Матансас. Тем не менее, они предупредили жителей даже в Гаване, чтобы они носили маски и избегали кислотных дождей из-за массивного столба дыма, образовавшегося в результате пожара.

Один пожарный погиб и 14 пропали без вести в субботу, когда взорвалось второе хранилище, сообщили власти во вторник, исправив более раннюю цифру о 16 пропавших без вести.

Во вторник утром к тушению пожара присоединились дополнительные вертолеты, а также пожарный катер, отправленный Мексикой.

Матансас является крупнейшим портом Кубы для импорта сырой нефти и топлива. Кубинская нефть, а также хранящиеся в Матансасе мазут и дизельное топливо в основном используются для выработки электроэнергии на острове.

Управляемая коммунистами страна, под жесткими санкциями США, практически обанкротилась. Частые отключения электроэнергии и нехватка бензина и других товаров уже создали напряженную ситуацию после исторических беспорядков в июле прошлого года.

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