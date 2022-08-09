Куба все еще борется с пожаром на нефтебазе, самом страшном в истории острова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Во вторник кубинцы проснулись от массовых отключений электроэнергии, когда 40% основного хранилища топлива в стране были уничтожены из-за сильнейшего пожара в истории страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
В пятницу вечером в один из резервуаров для хранения топлива ударила молния. К воскресенью огонь распространился и в понедельник охватил район с четырьмя резервуарами, сопровождавшийся мощными взрывами и несмотря на усилия местных пожарных при поддержке более 100 мексиканских и венесуэльских подкреплений.
Официальные лица не сообщают, сколько топлива было потеряно в результате пожара. Власти заявили, что нефть не загрязнила ближайший залив Матансас. Тем не менее, они предупредили жителей даже в Гаване, чтобы они носили маски и избегали кислотных дождей из-за массивного столба дыма, образовавшегося в результате пожара.
Один пожарный погиб и 14 пропали без вести в субботу, когда взорвалось второе хранилище, сообщили власти во вторник, исправив более раннюю цифру о 16 пропавших без вести.
Во вторник утром к тушению пожара присоединились дополнительные вертолеты, а также пожарный катер, отправленный Мексикой.
Матансас является крупнейшим портом Кубы для импорта сырой нефти и топлива. Кубинская нефть, а также хранящиеся в Матансасе мазут и дизельное топливо в основном используются для выработки электроэнергии на острове.
Управляемая коммунистами страна, под жесткими санкциями США, практически обанкротилась. Частые отключения электроэнергии и нехватка бензина и других товаров уже создали напряженную ситуацию после исторических беспорядков в июле прошлого года.