Куба просить міжнародної допомоги через смертоносну пожежу на нафтобазі

Деталі

Пожежні та інші фахівці все ще намагаються загасити полум'я на базі Матансас, повідомило Міністерство енергетики та гірничорудної промисловості у Twitter. Влада заявила, що близько 800 людей було евакуйовано з району, найближчого до вогню.

Уряд заявив, що звернувся за допомогою до міжнародних експертів із «дружніх країн», які мають досвід роботи у нафтовому секторі.

Заступник міністра закордонних справ Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що уряд США запропонував технічну допомогу для гасіння пожежі. У своєму Twitter він повідомив, що «пропозиція знаходиться в руках фахівців для належного узгодження».

Президент Мігель Діас-Канель подякував Мексиці, Венесуелі, росії, Нікарагуа, Аргентині та Чилі за їхні пропозиції про допомогу. Рейс підтримки з Мексики прибув у суботу ввечері.

Раніше

Офіційне кубинське інформаційне агентство повідомило, що блискавка потрапила в одне нафтосховище, внаслідок чого виникла пожежа, а пізніше полум'я перекинулося на друге сховище. Дим поширився на захід більш як на 100 кілометрів у бік Гавани.

Аварія сталася, коли Куба бореться із нестачею палива.