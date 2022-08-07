Куба просить міжнародної допомоги через смертоносну пожежу на нафтобазі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Пожежа, спричинена ударом блискавки на нафтосховищі, безконтрольно вирує в кубинському місті Матансас, де внаслідок чотирьох вибухів постраждала 121 особа, 17 пожежників зникли безвісти. Кубинська влада заявила, що невідоме тіло було виявлено пізно ввечері в суботу, пише УНН.
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Пожежні та інші фахівці все ще намагаються загасити полум'я на базі Матансас, повідомило Міністерство енергетики та гірничорудної промисловості у Twitter. Влада заявила, що близько 800 людей було евакуйовано з району, найближчого до вогню.
Уряд заявив, що звернувся за допомогою до міжнародних експертів із «дружніх країн», які мають досвід роботи у нафтовому секторі.
Заступник міністра закордонних справ Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що уряд США запропонував технічну допомогу для гасіння пожежі. У своєму Twitter він повідомив, що «пропозиція знаходиться в руках фахівців для належного узгодження».
Президент Мігель Діас-Канель подякував Мексиці, Венесуелі, росії, Нікарагуа, Аргентині та Чилі за їхні пропозиції про допомогу. Рейс підтримки з Мексики прибув у суботу ввечері.
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Офіційне кубинське інформаційне агентство повідомило, що блискавка потрапила в одне нафтосховище, внаслідок чого виникла пожежа, а пізніше полум'я перекинулося на друге сховище. Дим поширився на захід більш як на 100 кілометрів у бік Гавани.
Аварія сталася, коли Куба бореться із нестачею палива.