Куба просить міжнародної допомоги через смертоносну пожежу на нафтобазі

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 43943 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 78079 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 86930 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 96862 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 94026 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 85713 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90823 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 237336 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150498 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172771 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 58783 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 94327 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121121 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 114888 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75285 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 48627 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 237341 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 509826 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 458498 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 663654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20953 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 36291 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75285 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121121 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117299 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Куба просить міжнародної допомоги через смертоносну пожежу на нафтобазі

Куба просить міжнародної допомоги через смертоносну пожежу на нафтобазі

Київ • УНН

 • 307230 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Пожежа, спричинена ударом блискавки на нафтосховищі, безконтрольно вирує в кубинському місті Матансас, де внаслідок чотирьох вибухів постраждала 121 особа, 17 пожежників зникли безвісти. Кубинська влада заявила, що невідоме тіло було виявлено пізно ввечері в суботу, пише УНН.

Деталі

Пожежні та інші фахівці все ще намагаються загасити полум'я на базі Матансас, повідомило Міністерство енергетики та гірничорудної промисловості у Twitter. Влада заявила, що близько 800 людей було евакуйовано з району, найближчого до вогню.

Уряд заявив, що звернувся за допомогою до міжнародних експертів із «дружніх країн», які мають досвід роботи у нафтовому секторі.

Заступник міністра закордонних справ Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що уряд США запропонував технічну допомогу для гасіння пожежі. У своєму Twitter він повідомив, що «пропозиція знаходиться в руках фахівців для належного узгодження».

Президент Мігель Діас-Канель подякував Мексиці, Венесуелі, росії, Нікарагуа, Аргентині та Чилі за їхні пропозиції про допомогу. Рейс підтримки з Мексики прибув у суботу ввечері.

Раніше

Офіційне кубинське інформаційне агентство повідомило, що блискавка потрапила в одне нафтосховище, внаслідок чого виникла пожежа, а пізніше полум'я перекинулося на друге сховище. Дим поширився на захід більш як на 100 кілометрів у бік Гавани.

Аварія сталася, коли Куба бореться із нестачею палива.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33