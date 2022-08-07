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На Кубі вирує масштабна пожежа в порту зберігання палива

На Кубі вирує масштабна пожежа в порту зберігання палива

Київ • УНН

 • 119369 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Масштабна нафтова пожежа вже другий день вирує поблизу кубинського супертанкерного порту в Матансасі в Кубі. Як повідомила влада, поранення отримала 121 людина. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У п'ятницю ввечері блискавка влучила в один із восьми резервуарів для зберігання на базі зберігання нафти. Тепло від полум’я досягло другої ємності в суботу, а вітер підніс вогонь близько до третьої.

Кубинська влада повідомила, що щонайменше 121 людина отримала поранення в результаті другого вибуху, з яких 36 залишаються в лікарні, п'ятеро перебувають у важкому стані. Одну людину вважають загиблою, а 17 пожежників вважаються зниклими безвісти. Понад 1000 мирних жителів були евакуйовані з району.

Мексика та Венесуела направили команди для боротьби з вогнем, а США надала невизначену «технічну консультацію».

Нагадаємо

Лісові пожежі в Європі спалили другу за величиною площу за всю історію спостережень.

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