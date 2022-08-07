На Кубе бушует масштабный пожар в порту хранения топлива

Детали

В пятницу вечером молния попала в один из восьми резервуаров для хранения на базе хранения нефти. Тепло от пламя достигло второй емкости в субботу, а ветер поднес огонь близко к третьей.

Кубинские власти сообщили, что по меньшей мере 121 человек получил ранения в результате второго взрыва, из которых 36 остаются в больнице, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Одного человека считают погибшим, а 17 пожарных считаются пропавшими без вести. Более 1000 мирных жителей были эвакуированы из района.

Мексика и Венесуэла направили команды для борьбы с огнем, а США предоставила неопределенную «техническую консультацию».

Напомним

Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений.