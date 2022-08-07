На Кубе бушует масштабный пожар в порту хранения топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Масштабный нефтяной пожар уже второй день бушует вблизи кубинского супертанкерного порта в Матансасе в Кубе. Как сообщили власти, ранения получил 121 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В пятницу вечером молния попала в один из восьми резервуаров для хранения на базе хранения нефти. Тепло от пламя достигло второй емкости в субботу, а ветер поднес огонь близко к третьей.
Кубинские власти сообщили, что по меньшей мере 121 человек получил ранения в результате второго взрыва, из которых 36 остаются в больнице, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Одного человека считают погибшим, а 17 пожарных считаются пропавшими без вести. Более 1000 мирных жителей были эвакуированы из района.
Мексика и Венесуэла направили команды для борьбы с огнем, а США предоставила неопределенную «техническую консультацию».
Напомним
Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений.