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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Кубе бушует масштабный пожар в порту хранения топлива

На Кубе бушует масштабный пожар в порту хранения топлива

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Масштабный нефтяной пожар уже второй день бушует вблизи кубинского супертанкерного порта в Матансасе в Кубе. Как сообщили власти, ранения получил 121 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу вечером молния попала в один из восьми резервуаров для хранения на базе хранения нефти. Тепло от пламя достигло второй емкости в субботу, а ветер поднес огонь близко к третьей.

Кубинские власти сообщили, что по меньшей мере 121 человек получил ранения в результате второго взрыва, из которых 36 остаются в больнице, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Одного человека считают погибшим, а 17 пожарных считаются пропавшими без вести. Более 1000 мирных жителей были эвакуированы из района.

Мексика и Венесуэла направили команды для борьбы с огнем, а США предоставила неопределенную «техническую консультацию».

Напомним

Лесные пожары в Европе сожгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений.

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