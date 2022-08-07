Куба просит международной помощи из-за смертоносного пожара на нефтебазе

Детали

Пожарные и другие специалисты все еще пытаются погасить пламя на базе Матансас, сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности в Twitter. Власти заявили, что около 800 человек были эвакуированы из района, ближайшего к огню.

Правительство заявило, что обратилось за помощью к международным экспертам из «дружественных стран», которые имеющт опыт работы в нефтяном секторе.

Заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио заявил, что правительство США предложило техническую помощь для тушения пожара. В своем Twitter он сообщил, что «предложение находится в руках специалистов для должного согласования».

Президент Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику, Венесуэлу, россию, Никарагуа, Аргентину и Чили за их предложения о помощи. Рейс поддержки из Мексики прибыл в субботу вечером.

Ранее

Официальное кубинское информационное агентство сообщило, что молния попала в одно нефтехранилище, в результате чего возник пожар, а позже пламя перекинулось на второе хранилище. Дым распространился на запад более чем на 100 километров в сторону Гаваны.

Авария произошла, когда Куба борется с нехваткой топлива.