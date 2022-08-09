Куба все ще бореться з пожежею на нафтобазі, найстрашнішою в історії острова

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У п'ятницю ввечері в один із резервуарів для зберігання палива вдарила блискавка. До неділі вогонь поширився і в понеділок охопив район із чотирма резервуарами, що супроводжувався потужними вибухами та незважаючи на зусилля місцевих пожежників за підтримки більш ніж 100 мексиканських та венесуельських підкріплень.

Офіційні особи не повідомляють, скільки палива було втрачено внаслідок пожежі. Влада заявила, що нафта не забруднила найближчу затоку Матансас. Тим не менш, вони попередили мешканців навіть у Гавані, щоб вони носили маски та уникали кислотних дощів через масивний стовп диму, що утворився внаслідок пожежі.

Один пожежник загинув і 14 зникли безвісти в суботу, коли вибухнуло друге сховище, повідомила влада у вівторок, виправивши більш ранню цифру про 16 зниклих безвісти.

У вівторок вранці до гасіння пожежі приєдналися додаткові гелікоптери, а також пожежний катер, надісланий Мексикою.

Матансас є найбільшим портом Куби для імпорту сирої нафти та палива. Кубинська нафта, а також мазут і дизельне паливо, що зберігаються в Матансасі, в основному використовуються для вироблення електроенергії на острові.

Керована комуністами країна, яка під жорсткими санкціями США, практично збанкрутувала. Часті відключення електроенергії та нестача бензину та інших товарів уже створили напружену ситуацію після історичних заворушень минулого літа у липні.