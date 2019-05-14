КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Конституционный суд Украины снова отложил рассмотрение дела о конституционности положений закона "Об очистке власти". Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ на 14-16 мая, передает УНН.
Отмечается, что сегодня в 10:00 суд должен был продолжить рассмотрение дела, в котором народные депутаты просят признать отдельные положения закона "Об очистке власти" неконституционными.
"Рассмотрение дела отложено", - указано в повестке дня.
Напомним, в марте прошлого года председатель КСУ Станислав Шевчук заявил, что в то время достаточного количества голосов для принятия решения по закону о люстрации не было.
В апреле этого года стало известно, что КСУ возвращается к рассмотрению "люстрационного" закона.
Как сообщал УНН, 18 апреля Конституционный суд Украины уже откладывал рассмотрение дела по конституционности положений закона "Об очистке власти".