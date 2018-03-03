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У КСУ поки відсутня достатня кількість голосів для винесення рішення щодо закону про люстрацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Конституційному суді тривають дискусії щодо закону про люстрацію та інші важливі закони. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова КСУ Станіслав Шевчук, повідомляє УНН.

Відповідаючи на запитання про те, коли будуть розглянуті подання щодо закону про запобігання корупції та закону про очищення влади, Шевчук сказав: “Щодо закону про люстрацію й інші важливі закони, їх неконституційність, то, я розумію, є вимоги закону. З іншої сторони, є Конституція, яку ми маємо захищати, і наші рішення мають носити обґрунтований, змістовний характер і з наведенням критерії. І має бути 10 голосів. У нас йдуть дискусії щодо цих законів, що були названі”.

Він нагадав, що днями до КСУ були призначені ще двоє суддів і тепер їх всього 16.

“Щоб було ухвалено рішення — потрібно 10 голосів. Фаховість новопризначених суддів не викликає сумнівів у професійному плані. І вони долучаться до нашої дискусії. Нарешті ми зможемо мати 10 голосів по тому чи іншому конституційному поданню”, — вважає голова КСУ.

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