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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58003 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69208 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72119 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105636 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В КСУ пока отсутствует достаточное количество голосов для принятия решения по закону о люстрации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В Конституционном суде продолжаются дискуссии относительно закона о люстрации и других важных законах. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель КСУ Станислав Шевчук, сообщает УНН.

Отвечая на вопрос о том, когда будут рассмотрены представления относительно закона о предотвращении коррупции и закона об очищении власти, Шевчук сказал: "Относительно закона о люстрации и других важных законах, их неконституционности, то, я понимаю, есть требования закона. С другой стороны, есть Конституция, которую мы должны защищать, и наши решения должны носить обоснованный, содержательный характер и с указанием критериев. И должно быть 10 голосов. У нас идут дискуссии по этим законам, которые были названы".

Он напомнил, что на днях в КСУ были назначены еще двое судей и теперь их всего 16.

"Чтобы было принято решение - нужно 10 голосов. Профессионализм новых судей не вызывает сомнений в профессиональном плане. И они присоединятся к нашей дискуссии. Наконец мы сможем иметь 10 голосов по тому или иному конституционному представлению", - считает председатель КСУ.

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