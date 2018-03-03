В КСУ пока отсутствует достаточное количество голосов для принятия решения по закону о люстрации

Отвечая на вопрос о том, когда будут рассмотрены представления относительно закона о предотвращении коррупции и закона об очищении власти, Шевчук сказал: "Относительно закона о люстрации и других важных законах, их неконституционности, то, я понимаю, есть требования закона. С другой стороны, есть Конституция, которую мы должны защищать, и наши решения должны носить обоснованный, содержательный характер и с указанием критериев. И должно быть 10 голосов. У нас идут дискуссии по этим законам, которые были названы".

Он напомнил, что на днях в КСУ были назначены еще двое судей и теперь их всего 16.

"Чтобы было принято решение - нужно 10 голосов. Профессионализм новых судей не вызывает сомнений в профессиональном плане. И они присоединятся к нашей дискуссии. Наконец мы сможем иметь 10 голосов по тому или иному конституционному представлению", - считает председатель КСУ.