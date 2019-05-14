КСУ знову відклав розгляд закону про люстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Конституційний суд України знову відклав розгляд справи щодо конституційності положень закону "Про очищення влади". Про це йдеться у порядку денному засідань КСУ на 14-16 травня, передає УНН.
Зазначається, що сьогодні о 10:00 суд мав продовжити розгляд справи, в якій народні депутати просять визнати окремі положення закону "Про очищення влади" неконституційними.
"Розгляд справи відкладено", - вказано у порядку денному.
Нагадаємо, у березні минулого року голова КСУ Станіслав Шевчук заявив, що на той час достатньої кількості голосів для винесення рішення щодо закону про люстрацію не було.
У квітні цього року стало відомо, що КСУ повертається до розгляду "люстраційного" закону.
Як повідомляв УНН, 18 квітня Конституційний суд України вже відкладав розгляд справи щодо конституційності положень закону "Про очищення влади".