КСУ признал неконституционным положение закона "о партийной диктатуре"

"Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что возможность исключения партией кандидатов в народные депутаты Украины по избирательному списку от партии после установления результатов выборов народных депутатов Украины по решению ее съезда (собрания, конференции), предусмотрена частью девятой статьи 61, частью третьей статьи 105 Закона № 4061, противоречит принципам народовластия; правовой определенности и правомерным ожиданиям как составляющим принципа верховенства права; свободе политической деятельности; свободным выборам и свободному волеизъявлению избирателей; свободному депутатскому мандату", - отмечено в решении суда.

В КСУ добавили, что указанные положения Закона № 4061 нарушают право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы власти и органы местного самоуправления, делают возможными отрицания партией политической воли избирателей, воплощенной в результатах голосования на выборах народных депутатов Украины, и противоречат принципам конституционного строя Украины.

Суд отметил, что в Решении № 3-р/2017 констатируется, что пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 1006 нарушает формально-юридическую определенность правоотношений с участием субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и противоречит части первой статьи 8, части первой статьи 58 Конституции Украины.

Итак, Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными):

- часть девятую статьи 61, часть третью статьи 105 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями; пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе" от 16 февраля 2016 года № 1006-VIII.

- часть девятую статьи 61, часть третью статьи 105 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями, пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе "от 16 февраля 2016 № 1006-VIII, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

Напомним, закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе" вступил в силу 27 февраля.