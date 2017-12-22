КСУ признал неконституционным положение закона "о партийной диктатуре"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38615 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92876 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108949 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122028 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142445 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159156 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122627 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138662 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189700 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290893 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186086 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41364 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25976 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26127 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12914 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186143 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243061 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444700 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398002 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482844 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26164 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26008 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41401 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64181 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70413 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

КСУ признал неконституционным положение закона "о партийной диктатуре"

Киев • УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Конституционный суд Украины признал неконституционным положение так называемого закона "о партийной диктатуре". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.

КСУ признал неконституционным положение закона "о партийной диктатуре"

"Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что возможность исключения партией кандидатов в народные депутаты Украины по избирательному списку от партии после установления результатов выборов народных депутатов Украины по решению ее съезда (собрания, конференции), предусмотрена частью девятой статьи 61, частью третьей статьи 105 Закона № 4061, противоречит принципам народовластия; правовой определенности и правомерным ожиданиям как составляющим принципа верховенства права; свободе политической деятельности; свободным выборам и свободному волеизъявлению избирателей; свободному депутатскому мандату", - отмечено в решении суда.

В КСУ добавили, что указанные положения Закона № 4061 нарушают право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы власти и органы местного самоуправления, делают возможными отрицания партией политической воли избирателей, воплощенной в результатах голосования на выборах народных депутатов Украины, и противоречат принципам конституционного строя Украины.

Суд отметил, что в Решении № 3-р/2017 констатируется, что пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 1006 нарушает формально-юридическую определенность правоотношений с участием субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и противоречит части первой статьи 8, части первой статьи 58 Конституции Украины.

Итак, Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными):

- часть девятую статьи 61, часть третью статьи 105 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями; пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе" от 16 февраля 2016 года № 1006-VIII.

- часть девятую статьи 61, часть третью статьи 105 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями, пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе "от 16 февраля 2016 № 1006-VIII, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

Напомним, закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе" вступил в силу 27 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53