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КСУ визнав неконституційним положення закону “про партійну диктатуру”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Конституційний суд України визнав неконституційним положення так званого закону “про партійну диктатуру”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Конституційного суду України.

КСУ визнав неконституційним положення закону “про партійну диктатуру”

“Конституційний Суд України дійшов висновку, що можливість виключення партією кандидатів у народні депутати України з виборчого списку від партії після встановлення результатів виборів народних депутатів України за рішенням її з’їзду (зборів, конференції), передбачена частиною дев’ятою статті 61, частиною третьою статті 105 Закону № 4061, суперечить принципам народовладдя; правової визначеності та правомірних очікувань як складових принципу верховенства права; свободи політичної діяльності; вільних виборів та вільного волевиявлення виборців; вільного депутатського мандата”, — їдеться в рішенні суду.

У КСУ додали, що зазначені положення Закону № 4061 порушують право громадян України вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, уможливлюють заперечення партією політичної волі виборців, втіленої у результатах голосування на виборах народних депутатів України, та суперечать засадам конституційного ладу України.

Суд зазначив, що у Рішенні № 3—р/2017 констатується, що пункт 3 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 1006 порушує формально-юридичну визначеність правовідносин за участю суб’єктів виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та суперечить частині першій статті 8, частині першій статті 58 Конституції України.

Отже, Конституційний Суд України вирішив визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними):

— частину дев’яту статті 61, частину третю статті 105 Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011 року № 4061—VI зі змінами; пункт 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі” від 16 лютого 2016 року № 1006—VIII.

— частину дев’яту статті 61, частина третя статті 105 Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011 року № 4061—VI зі змінами, пункт 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі” від 16 лютого 2016 року № 1006—VIII, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Нагадаємо, закон “Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі” набрав чинності 27 лютого.

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