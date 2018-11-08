КСУ признал конституционной единую сумму пособия по рождению ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным установление единой суммы помощи при рождении ребенка. Об этом говорится в решении КСУ от 7 ноября, передает УНН.
"Признать соответствующими Конституции Украины (конституционными) положения пункта 7 раздела II Закона Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" от 27 марта 2014 года", - отметили судьи в постановлении.
При этом они объяснили, что пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как и помощь при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины, а значит на них не распространяются и определенные ее статьей 22 гарантии запрета отмены или сужения содержания и объема прав. В то же время, как отметили в КСУ, унификация таких видов государственной помощи не свидетельствует о том, что государство уклонилось от обязанности охранять семью и родительство, нарушило принцип равенства и право каждого на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи.
Кроме того, в решении суда отмечается, что конституционное представление осуществили 50 народных депутатов Украины.
Напомним, начале 2015 года Верховная Рада ограничила размер помощи при рождении ребенка.
После того украинцы просили Президента увеличить помощь при рождении ребенка. На официальном сайте Администрации Президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция.
Помощь от государства при рождении ребенка в 2018 году составляет 41280 грн независимо от количества детей в семье.