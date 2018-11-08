КСУ визнав конституційною єдину суму допомоги по народженню дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним встановлення єдиної суми допомоги при народженні дитини. Про це йдеться у рішенні КСУ від 7 листопада, передає УНН.
"Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення пункту 7 розділу ІІ Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27 березня 2014 року", - зазначили судді в постанові.
При цьому вони пояснили, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, як і допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні дитини не передбачені в Конституції України, то на них не поширюються й визначені її статтею 22 гарантії щодо заборони скасування чи звуження змісту та обсягу прав. В той же час, як зазначили в КСУ, уніфікація таких видів державної допомоги не свідчить про те, що держава ухилилась від обов’язку охороняти сім’ю і батьківство чи порушила принцип рівності та право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.
Крім того, в рішенні суду зазначається, що конституційне подання здійснили 50 народних депутатів України.
Нагадаємо, на початку 2015 року Верховна Рада обмежила розмір допомоги при народженні дитини.
Після того українці просили Президента збільшити допомогу при народженні дитини. На офіційному сайті Адміністрації Президента України була зареєстрована відповідна петиція.
Допомога від держави при народженні дитини у 2018 році становить 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.