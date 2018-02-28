КСУ определился по языковому закону Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Конституционный суд Украины принял решение по делу о соответствии Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики", или так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"28 февраля на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда Украины было принято решение Конституционного суда Украины №2-р/2018 по делу относительно конституционного представления 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об основах государственной языковой политики ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, судьей-докладчиком по делу был Игорь Слиденко.
При этом на сайте суда не указано, какое именно решение принял КСУ. В то же время, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил на своей странице в Facebook, что закон признан неконституционным и отменен: "Сегодня последнее заседание Конституционного суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченка неконституционным. Доказательная база стопроцентная. Антиукраинской закон признан неконституционным и отменен. Это наша общая многолетняя победа".
Сейчас УНН пытается узнать детали о решении КСУ относительно так называемого языкового закона Кивалова-Колесниченко.
Напомним, дело в отношении закона Кивалова-Колесниченко рассматривалась КСУ с 17 ноября 2016 года в форме устного слушания.