КСУ визначився щодо мовного закону Ківалова-Колісніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо відповідності Конституції України закону "Про засади державної мовної політики", або так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КСУ.
"28 лютого на пленарному засіданні Великої палати Конституційного суду України було ухвалено рішення Конституційного суду України №2-р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про засади державної мовної політики", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, суддею-доповідачем у справі був Ігор Сліденко.
При цьому на сайті суду не вказано, яке саме рішення ухвалив КСУ. Водночас, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив на своїй сторінці у Facebook, що закон визнано неконституційним і скасовано: "Сьогодні останнє засідання Конституційного суду за ініціативи і поданням народних депутатів-свободівців щодо визнання скандального закону Ківалова-Калєсніченка неконституційним. Доказова база стовідсоткова. Антиукраїнський закон визнано неконституційним і скасовано. Це наша спільна багаторічна перемога".
Наразі УНН намагається дізнатися деталі щодо рішення КСУ щодо так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка.
Нагадаємо, справа щодо закону Ківалова-Колісніченка розглядалася КСУ з 17 листопада 2016 року у формі усного слухання.