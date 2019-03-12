КСУ отказался рассматривать дело о голосовании в Раде за Томос

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Конституционный суд Украины отказал в открытии конституционного производства по представлению народных депутатов относительно Постановления Верховной Рады о поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса Православной церкви в Украине. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда, передает УНН со ссылкой на сайт КСУ.

"Большая палата Конституционного суда Украины постановила: отказать в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии ПЦУ" на основании непринадлежности к полномочиям КСУ вопросов, затронутых в конституционном представлении", - говорится в документе.

Как отметили авторы документа, КСУ уполномочен рассматривать только те вопросы, которые ему подведомственны, а Верховная Рада может принимать решения политического характера для выражения своей позиции и оценки определенных событий или фактов.

По мнению представителей суда, вопросы, поднятые в постановлении, носят политический характер и должны быть решены в пределах компетенции и политической целесообразности соответствующих органов власти.

Напомним, в декабре прошлого года в Конституционный суд Украины поступило представление от 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии православной Церкви в Украине".

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