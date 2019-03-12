КСУ відмовився розглядати справу щодо голосування у Раді за Томос
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Конституційний суд України відмовив у відкритті конституційного провадження за поданням народних депутатів щодо Постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу Православній церкві в Україні. Про це йдеться в ухвалі Конституційного суду, передає УНН з посиланням на сайт КСУ.
"Велика палата Конституційного суду України ухвалила: відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію ПЦУ" на підставі неналежності до повноважень КСУ питань, порушених у конституційному поданні", - йдеться у документі.
Як зазначили автори документу, КСУ повноважний розглядати лише ті питання, які йому підвідомчі, а Верховна Рада може приймати рішення політичного характеру для висловлення своєї позиції та оцінки певних подій чи фактів.
На думку представників суду, питання, порушені у постанові, мають політичний характер та повинні бути вирішені в межах компетенції та політичної доцільності відповідних органів влади.
Нагадаємо, в грудні минулого року до Конституційного суду України надійшло подання від 47 народних депутатів стосовно відповідності Конституції постанови Верховної Ради "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної Церкви в Україні".