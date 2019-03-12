КСУ відмовився розглядати справу щодо голосування у Раді за Томос

КИЇВ. 12 березня. УНН. Конституційний суд України відмовив у відкритті конституційного провадження за поданням народних депутатів щодо Постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу Православній церкві в Україні. Про це йдеться в ухвалі Конституційного суду, передає УНН з посиланням на сайт КСУ.