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КСУ открыл производство по представлению нардепов о роспуске парламента

КСУ открыл производство по представлению нардепов о роспуске парламента

Киев  •  УНН

 • 8340 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Конституционный суд Украины 29 мая открыл производство по представлению нардепов о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в Facebook, передает УНН.

"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления... Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - написалБурбак.

Он добавил, что сообщит свою правовую позицию относительно представления "как можно быстрее".

Как сообщал УНН, в КСУ поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Источники в КСУ сообщили УНН, что суд планирует рассмотреть представление в первой декаде июня.

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

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