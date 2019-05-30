КСУ відкрив провадження за поданням нардепів щодо розпуску парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Конституційний суд України 29 травня відкрив провадження за поданням нардепів щодо розпуску Верховної Ради. Про це повідомив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак у Facebook, передає УНН.
"Просувається розгляд нашого подання до КС про неконституційність розпуску Ради. Суддя-доповідач Віктор Кривенко сьогодні офіційно повідомив мене, що провадження за поданням відкрите 29 травня, і попросив "невідкладно" повідомити мою правову позицію щодо подання... Наша позиція проста й логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було й немає", - написав Бурбак.
Він додав, що повідомить свою правову позицію щодо подання "якнайшвидше".
Як повідомляв УНН, до КСУ надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
Джерела у КСУ повідомили УНН, що суд планує розглянути подання у першій декаді червня.
Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.