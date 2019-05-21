КСУ проверит на конституционность закон о декоммунизации

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в сообщении.

Рассмотрение дела состоится в закрытом пленарном заседании.

Напомним, Конституционный суд Украины снова отложил рассмотрение дела о конституционности положений закона "Об очистке власти".