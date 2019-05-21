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КСУ перевірить на конституційність закон про декомунізацію

КСУ перевірить на конституційність закон про декомунізацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Конституційний суд України розгляне сьогодні справу щодо конституційності закону про декомунізацію. Про це вказано у порядку денному КСУ на сьогодні, 21 травня, передає УНН.

“Продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, — йдеться у повідомленні.

Розгляд справи відбудеться на закритому пленарному засіданні.

Нагадаємо, Конституційний суд України знову відклав розгляд справи щодо конституційності положень закону “Про очищення влади”.

Українські Національні Новини

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