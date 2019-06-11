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КСУ объявил перерыв в работе на 40 минут

Киев • УНН

 • 10768 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В заседании Конституционного суда Украины по делу относительно определения конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады сделали 40-минутный перерыв. Об этом объявила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

КСУ объявил перерыв в работе на 40 минут

"Мы заслушали выступления представителей субъекта обращения. Следующим у нас будет выступать представитель субъекта, акт которого подлежит конституционному контролю, - представитель Президента, но предлагается сейчас объявить перерыв, чтобы мы его не прерывали, и он смог выступить без перерыва", - отметила Шаптала.

По ее словам, перерыв в заседании КСУ продлится до 11:45.

Как сообщал УНН, поступило сообщение о минировании Конституционного суда Украины.

Напомним, 11 июня, Конституционный суд начал рассмотрение обращения нардепов о неконституционности указа Президента о роспуске ВР.

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