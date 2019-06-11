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КСУ оголосив перерву в роботі на 40 хвилин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У засіданні Конституційного суду України у справі щодо визначення конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради зробили 40-хвилинну перерву. Про це оголосила голова Конституційного суду України Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.

КСУ оголосив перерву в роботі на 40 хвилин

"Ми заслухали виступи представників суб’єкту звернення. Наступним у нас буде виступати представник суб'єкту, акт якого підлягає конституційному контролю, – представник Президента, але пропонується зараз оголосити перерву, щоб ми його не переривали, і він зміг виступити без перерви", - зазначила Шаптала.

За її словами, перерва в засіданні КСУ триватиме до 11:45.

Як повідомляв УНН, надійшло повідомлення про мінування Конституційного суду України.

Нагадаємо, 11 червня, Конституційний суд почав розгляд звернення нардепів про неконституційність указу Президента про розпуск ВР. 

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