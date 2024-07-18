Конституционный Суд Украины признал неконституционной часть шестую статьи 615 УПК Украины относительно автоматического продления срока содержания под стражей в условиях военного положения. Речь идет о ситуации, когда Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Второй сенат Конституционного Суда Украины 18 июля 2024 года на пленарном заседании принял Решение № 8-р(ІІ)/2024 в деле по конституционным жалобам Онищенко Руслана Ильича, Гаврилюка Дмитрия Михайловича относительно конституционности части шестой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее - Кодекс)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в соответствии с оспариваемыми предписаниями Кодекса "в случае окончания срока действия постановления суда о содержании под стражей и невозможности рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под стражей в установленном настоящим Кодексом порядке избранная мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса судом, но не более чем на два месяца".

Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины часть шестую статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, - информирует КСУ.

Руслан Онищенко, обосновывая свою конституционную жалобу, отмечал, что в результате применения части шестой статьи 615 Кодекса в его деле нарушены конституционные права, в частности, на свободу и личную неприкосновенность, доступ к суду, правовую (юридическую) помощь, защиту, рассмотрение дела независимым судом с соблюдением основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Также в подтверждение аргументации относительно неконституционности оспариваемых предписаний Кодекса заявитель утверждал, что согласно части второй статьи 64 Конституции Украины даже в условиях военного положения не могут быть ограничены права и свободы предусмотренные, в частности статьями 29, 55, 59, 63 Конституции Украины.

Автор обращения Дмитрий Гаврилюк в конституционной жалобе указывал на то, что в результате применения в судебных решениях по его делу части шестой статьи 615 Кодекса "непоправимо нарушаются гарантии, предоставленные Конституцией Украины, в частности „оспариваемое положение приводит к потере контроля над заключением лица, так как судьи не рассматривают детали и продлевают срок действия меры пресечения автоматически".

Он также считал, что "положение обжалуемой нормы не предусматривает исследования судом обстоятельств наличия рисков препятствования расследованию или избежания уголовной ответственности и наличия гарантий явки лица в судебное заседание. Таким образом, лицо содержится под стражей без мотивированного судебного решения, то есть решение о содержании лица под стражей не требует обоснования судом, - говорится в сообщении.

КСУ объявило решение об исключительной мере пресечения в виде ареста во время военного положения