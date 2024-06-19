КСУ объявило решение об исключительной мере пресечения в виде ареста во время военного положения

Конституционный суд Украины признал конституционным предписание УПК Украины относительно применения исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей во время действия военного положения к лицам, которых подозревают или обвиняют в совершении отдельных преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Заявители просили Суд проверить на соответствие Конституции Украины часть шестую статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс), согласно которой к лицам во время действия военного положения к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-1142, 258-2586, 260, 261, 437-442 Уголовного кодекса Украины, при наличии рисков, указанных в статье 177 настоящего Кодекса, применяется мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой настоящей статьи, а именно содержание под стражей - говорится в сообщении.

Сообщается, что из материалов дела усматривается, что авторы ходатайств обвиняются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. В судебном заседании обоим лицам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Субъекты права на конституционную жалобу убеждены, что по части шестой статьи 176 Кодекса подозреваемый, обвиняемый фактически лишен права заявлять ходатайство об освобождении из-под стражи и применении к нему альтернативной меры пресечения, поэтому оспариваемое предписание Кодекса не обеспечивает подозреваемому, обвиняемому надлежащей защиты от произвола и не соответствует статье 29 Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины признал, что часть шестая статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины является конституционной - отмечается в сообщении.

Суд считает, что при применении меры пресечения в виде содержания под стражей по части шестой статьи 176 Кодекса есть возможность, при определенных основаниях и обстоятельствах, определенных статьями 177 и 178 Кодекса, применить залог как более мягкую меру пресечения. Следовательно, по части шестой статьи 176 Кодекса мера пресечения в виде содержания под стражей не определена как безальтернативная исключительная мера пресечения.

В решении Суд заключения, что указанная норма Кодекса обеспечивает усиленные гарантии защиты конституционного права на свободу и личную неприкосновенность лица от произвольного вмешательства, которые определены частью второй статьи 29 Конституции Украины - информирует КСУ.

ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва