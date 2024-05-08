ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва

Право человека исповедовать свою религию или убеждения в аспекте возможности добросовестного отказа от военной службы не является абсолютным, а может быть ограничено в контексте мобилизации и военной службы. Также отказываясь от службы в Вооруженных силах по соображениям совести, лицо должно продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких лиц.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Верховный Суд.

Суд признал гражданина виновным в том, что он, будучи военнообязанным, признанным ограниченно пригодным для прохождения военной службы, во время всеобщей мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 в связи с введением на всей территории Украины военного положения, обусловленного вооруженной агрессией Российской Федерации против нашего государства, уклонился от призыва на военную службу - говорится в сообщении.

Сообщается, что после сообщения военнообязанного в июле 2022 года об обязанности явиться на призывной участок территориального центра комплектования и социальной поддержки с целью призыва по мобилизации в ВСУ он, не имея права на отсрочку от призыва, при отсутствии оснований для замены военной службы альтернативной (невоенной) от получения повестки отказался, мотивируя отказ тем, что военная служба противоречит его религиозным убеждениям.

В указанное в повестке время на призывной участок не прибыл, чем нарушил требования ст. 65 Конституции Украины и порядок комплектования ВСУ, установленный Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

ККС ВС отметил, что гарантированное ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право исповедовать свою религию или убеждения в аспекте возможности добросовестного отказа от военной службы не является абсолютным, а может быть ограничено исключительно для целей и способом, указанными в ч. 2 этой статьи - информирует ВС.

Отмечается, что критериями правомерности соответствующего ограничения являются:

⦁ законность;

⦁ легитимная цель - интересы общественной безопасности, необходимость охраны общественного порядка, здоровья или морали, а также защита прав и свобод других лиц;

⦁ пропорциональность, что очерчивает границы правомерного вмешательства в право и позволяет осуществление его лишь в той мере, в какой это необходимо для достижения указанных выше законных целей.Положение ч. 4 ст. 35 Конституции Украины как конституционно-правовая норма согласно ч. 3 ст. 8 Основного Закона является нормой прямого действия.

Однако этим конституционным положением лишь предусмотрена конституционная гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при условии наличия такого обстоятельства, как несовместимость выполнения воинского долга с религиозными убеждениями гражданина. В то же время Конституция Украины не нормирует способ доказывания этого обстоятельства, который определяется специальным законодательством.

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В условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины, когда под угрозу поставлены жизнь, здоровье, безопасность других граждан и само существование государства, есть насущная необходимость в надлежащем комплектовании Вооруженных Сил Украины для отпора агрессии и высокие риски недобросовестного поведения лиц, подлежащих призыву, направленной на уклонение от выполнения конституционного долга защиты Отечества. При таких особых условиях достижения справедливого баланса между правом человека по ст. 9 Конвенции и ст. 35 Конституции Украины в аспекте возможности добросовестного отказа от военной службы и интересами защиты суверенитета, территориальной целостности Украины, прав и свобод других лиц требует обеспечения объективной проверки утверждений лица о несовместимости его религиозных убеждений с военной службой и подтверждения доказательствами наличия соответствующих убеждений - объясняет ВС.

Замечается, что это не означает, что возможность реализации права на добросовестный отказ от военной службы ограничивается членством в зарегистрированных религиозных организациях, содержание вероучения которых предусматривает безусловную недопустимость такой службы, ношения и использования оружия.

Право на свободу вероисповедания имеет как внешний, так и внутренний аспекты, и объединение с другими людьми в религиозные организации как социальные структуры является лишь одной из альтернативно возможных форм его внешнего выражения. Однако, отказываясь от службы в вооруженных силах по соображениям совести, лицо должно продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких лиц - информирует Верховный Суд.

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В этом деле Верховный Суд принял во внимание, что осужденный не принадлежит ни к каким религиозным организациям и проходил срочную службу в вооруженных силах, в том числе в течение 5 месяцев после формирования у него, с его слов, заявленных религиозных убеждений. При таких обстоятельствах коллегия судей согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что осужденный не доказал наличия у него глубокого и непреодолимого конфликта между указанными убеждениями и воинским долгом. Учитывая указанное Суд признал правильной уголовно-правовую квалификацию действий лица как уклонение от призыва по мобилизации по ст. 336 УК Украины.

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