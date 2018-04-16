КСУ не будет затягивать рассмотрение представлений относительно депутатской неприкосновенности - Шевчук
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Конституционный суд Украины не будет затягивать с рассмотрением представлений от народных депутатов Украины и Президента Украины об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня сказал журналистам председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, передает корреспондент УНН.
"У нас два представления (одно представление от народных депутатов, а другое - от Президента Украины - ред.). На этой неделе запланировано обсуждение президентского проекта. Дело открыто и сейчас судьи работают над этими выводами. У нас было много выводов по этому поводу. .. я не могу сказать, насколько это будет долго (сколько будут рассматриваться представление об отмене депутатской неприкосновенности - ред.), но я не думаю, что это слишком уже затянется", - сказал он.
Шевчук отметил, что пока эти дела активно рассматриваются Конституционным судом Украины.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ждет от Верховной Рады Украины принятия изменений в Конституцию, которые предусматривают снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины.