КСУ не будет затягивать рассмотрение представлений относительно депутатской неприкосновенности - Шевчук

"У нас два представления (одно представление от народных депутатов, а другое - от Президента Украины - ред.). На этой неделе запланировано обсуждение президентского проекта. Дело открыто и сейчас судьи работают над этими выводами. У нас было много выводов по этому поводу. .. я не могу сказать, насколько это будет долго (сколько будут рассматриваться представление об отмене депутатской неприкосновенности - ред.), но я не думаю, что это слишком уже затянется", - сказал он.

Шевчук отметил, что пока эти дела активно рассматриваются Конституционным судом Украины.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ждет от Верховной Рады Украины принятия изменений в Конституцию, которые предусматривают снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины.