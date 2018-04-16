КСУ не затягуватиме розгляд подань щодо депутатської недоторканності - Шевчук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Конституційний суд України не буде затягувати з розглядом подань від народних депутатів України та Президента України щодо скасування депутатської недоторканності. Про це сьогодні сказав журналістам голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук, передає кореспондент УНН.
"У нас два подання (одне подання від народних депутатів, а інше - від Президента України - ред.). На цьому тижні заплановане обговорення президентського проекту. Справа відкрита і зараз судді працюють над цими висновками. У нас було багато висновків з цього приводу... Я не можу сказати, наскільки це буде довго (скільки розглядатимуться подання про скасування депутатської недоторканності - ред.), але я не думаю, що це занадто вже затягнеться", - сказав він.
Шевчук зазначив, що наразі ці справи активно розглядаються Конституційним судом України.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко чекає від Верховної Ради України ухвалення змін до Конституції, які передбачають зняття недоторканності з народних депутатів України.