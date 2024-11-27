Крушение самолета DHL: в Литве не видят признаков диверсии

Причиной крушения самолета DHL в Вильнюсе, скорее всего, стали техническими неполадки. Об этом заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

С учетом всего того, что у нас есть сейчас и что мы знаем, нет оснований полагать, что это могла быть диверсия - цитирует его агентство Reuters.

По словам Касчюнаса, визуальный анализ показал, что внешнего воздействия на приземляющийся самолет не было, а разговоры с выжившими членами экипажа свидетельствуют, что перед крушением на борту не было никакого хаоса или беспокойства, как и не было зафиксировано дыма или запаха.

Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что следователи пока склоняются к технической причине инцидента. "Если мы получим дополнительные данные, мы можем изменить направление, но в данный момент у нас их нет", - сказал он журналистам.

Напомним

25 ноября грузовой самолет DHL, следовавший из Лейпцига, разбился вблизи аэропорта Вильнюса, упав на двухэтажный дом. Из четырех человек на борту спасен один пилот.

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис говорил, что возможность терроризма исключать нельзя. Также литовские власти рассматривают версии технической неисправности и человеческой ошибки.

Крушение яхты с туристами в Египте: 4 погибших, 9 человек пропали без вести