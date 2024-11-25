Катастрофа самолета Boeing 757 в Литве: погиб пилот из Испании, в госбезопасности страны не исключают теракт

В результате авиакатастрофы грузового самолета Boeing 757, который упал в понедельник рано утром в Вильнюсе, погиб пилот самолета. Гражданские жители близлежащих домов не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi и Lrt.

«В самолете было четыре члена экипажа - два гражданина Испании, один немец и один литовец», - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

«Один из испанцев погиб», - добавила она.

Самолет, принадлежавший немецкой компании по доставке грузов DHL, потерпел крушение около утра понедельника. Самолет заходил на посадку в Вильнюсском аэропорту, но, по предварительным данным, за несколько километров до взлетно-посадочной полосы разрушился в воздухе, упал на территорию двухэтажного жилого дома и загорелся.

В результате падения самолета в Вильнюсе гражданские жители близлежащих домов не пострадали. Двух человек с самолета доставили в больницу, поиски третьего продолжаются.

Пожар на месте падения самолета был локализован.

Нолова Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис считает, что возможность терроризма исключать нельзя.

Мы видим, что россия становится в определенном смысле все более агрессивной, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже вышли в эфир, чтобы рассказать об опасностях и случаях диверсий или угрозе терроризма - сказал Яунишкис.

«Мы не можем исключить и эту версию», - сказал он.

Глава ГДБ сообщил, что Литва также сотрудничает с зарубежными партнерами в связи с катастрофой.

Дополнение

Руководитель полиции Арунас Паулаускас также заявил в понедельник утром, что версия терроризма не отвергается, но, вероятнее всего, это либо техническая авария, либо человеческая ошибка.