Катастрофа самолета Boeing 757 в Литве: погиб пилот из Испании, в госбезопасности страны не исключают теракт
Киев • УНН
Грузовой самолет DHL развалился в воздухе и упал на жилой дом в Вильнюсе, погиб пилот из Испании. Служба госбезопасности Литвы не исключает версию теракта, рассматриваются также технические причины.
В результате авиакатастрофы грузового самолета Boeing 757, который упал в понедельник рано утром в Вильнюсе, погиб пилот самолета. Гражданские жители близлежащих домов не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi и Lrt.
«В самолете было четыре члена экипажа - два гражданина Испании, один немец и один литовец», - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.
«Один из испанцев погиб», - добавила она.
Самолет, принадлежавший немецкой компании по доставке грузов DHL, потерпел крушение около утра понедельника. Самолет заходил на посадку в Вильнюсском аэропорту, но, по предварительным данным, за несколько километров до взлетно-посадочной полосы разрушился в воздухе, упал на территорию двухэтажного жилого дома и загорелся.
В результате падения самолета в Вильнюсе гражданские жители близлежащих домов не пострадали. Двух человек с самолета доставили в больницу, поиски третьего продолжаются.
Пожар на месте падения самолета был локализован.
Нолова Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис считает, что возможность терроризма исключать нельзя.
Мы видим, что россия становится в определенном смысле все более агрессивной, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже вышли в эфир, чтобы рассказать об опасностях и случаях диверсий или угрозе терроризма
«Мы не можем исключить и эту версию», - сказал он.
Глава ГДБ сообщил, что Литва также сотрудничает с зарубежными партнерами в связи с катастрофой.
Дополнение
Руководитель полиции Арунас Паулаускас также заявил в понедельник утром, что версия терроризма не отвергается, но, вероятнее всего, это либо техническая авария, либо человеческая ошибка.