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Расследование падения самолета DHL в Вильнюсе: что известно о возможных причинах

Расследование падения самолета DHL в Вильнюсе: что известно о возможных причинах

Киев  •  УНН

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В Вильнюсе разбился грузовой самолет DHL, ведется поиск четвертого члена экипажа. Литовские власти рассматривают версии технической неисправности и человеческой ошибки, не исключая терроризм.

Авария самолета, произошедшая в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем, считает глава Национального центра кризисного управления Литвы Вилмантас Виткаускас. В свою очередь генерал полиции Арунас Паулаускас заявил, что причиной аварии, скорее всего, стала техническая авария или ошибка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi и Lrt.

"У нас несчастный случай (...) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются", - сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могла ли катастрофа самолета быть террористическим актом, заявил, что такую версию нельзя исключать. "Наверное, ее никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди предстоит долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро", - сказал он.

Впрочем, как пишет Lrt, добавил, что "скорее всего, это либо техническая авария, либо ошибка человека (...). Самолет снижался и не долетел до взлетной полосы. Это фактические обстоятельства". 

Полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе - расследование начато согласно статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и сооружений, которые на них расположены.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал рядом с двухэтажным жилым домом, попадания в сам дом не было. 

По имеющимся у данным, членов экипажа должно было быть четыре, сейчас ведется поиск четвертого члена экипажа, рассказали в полиции. 

Ранее 

Сообщалось, что в понедельник утром грузовой самолет компании DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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