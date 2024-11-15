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Крупнейший в мире производитель аккумуляторов утверждает, что Илон Маск потерпит неудачу с моделью 4680

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов утверждает, что Илон Маск потерпит неудачу с моделью 4680

Киев  •  УНН

 • 3205 просмотра

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Основатель крупнейшего производителя аккумуляторов CATL заявил о неизбежном провале технологии Tesla 4680. По словам Робина Зенга, Илон Маск не разбирается в производстве батарей.

Генеральный директор и основатель CATL Робин Зенг (Robin Zeng) не согласен со стилем работы генерального директора Tesla Илона Маска и прямо атаковал его "рецепт" производства аккумуляторов.

Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Робин Зенг, основатель крупнейшей в мире компании по производству аккумуляторов для электромобилей, говорит, что большая ставка генерального директора Tesla Илона Маска на технологию 4680 цилиндрических элементов "провалится и никогда не будет успешной".

"Это потерпит неудачу и никогда не достигнет успеха/ У нас была большая дискуссия, и я показал ему это. Он молчал. Он не знает, как сделать батарею. Это все электрохимия. Он хорош в чипах, программном обеспечении, аппаратном обеспечении, механических вещах", - сказал генеральный директор CATL.

Илон Маск не ответил на комментарии Цзена.

Справка

В электромобилях аккумулятор жизненно важен для его правильной работы.

В этой сфере чаще лидируют китайские бренды, хотя также есть серьезные предложения от Tesla.

Считается, что Tesla, установив цилиндрическую батарею 4680 в новый Cybertruck (был представлен 4 года назад), улучшил текущую автономность за счет большей энергоэффективности.

У Tesla также есть завод в Шанхае (Китай), один из самых важных в мире для компании Маска, одним из крупнейших поставщиков которого является компания CATL.

Следует также учитывать, что в настоящее время отрасль сталкивается с многочисленными проблемами, которые связаны с износом элементов. Предотвращение износа важно для соответствия сроку службы электромобилей около 12 лет - то есть времени, в течение которого потребитель обычно меняет транспортное средство.

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Дополнение

Ранее Маск объявил, что новые элементы будут более дешевым и простым способом производства и сборки всех его электромобилей, которые имели агрегаты типов 2170 и 1865.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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