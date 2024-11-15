Маск объявил конкурс на работу в новом департаменте с требованием работать более 80 часов в неделю

Илон Маск ищет одаренных людей, которые будут работать более 80 часов в его правительственном учреждении. Об этом сообщает EFE, передает УНН.

Детали

Американский бизнесмен Илон Маск в четверг 14 ноября на своих страницах в социальных сетях объявил конкурс одаренных специалистов с высоким коэффициентом интеллекта, готовых работать более 80 часов в неделю в новосозданном Департаменте правительственной эффективности (DOGE).

Данное ведомство будет консультировать избранного президента Дональда Трампа по сокращению государственных расходов.

Офис возглавят Илон Маск и известный бизнесмен-трампист Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в праймериз за республиканскую номинацию.

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Напомним,

Президент Трамп во вторник 12 ноября объявил о создании Департамента правительственной эффективности в своей администрации.

По данным, офис будет предоставлять советы и рекомендации извне правительству и сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством.

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