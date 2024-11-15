Маск объявил конкурс на работу в новом департаменте с требованием работать более 80 часов в неделю
Киев • УНН
Илон Маск объявил набор специалистов с высоким IQ для работы более 80 часов в неделю в новом Департаменте правительственной эффективности. Ведомство будет консультировать Трампа по сокращению госрасходов.
Илон Маск ищет одаренных людей, которые будут работать более 80 часов в его правительственном учреждении. Об этом сообщает EFE, передает УНН.
Детали
Американский бизнесмен Илон Маск в четверг 14 ноября на своих страницах в социальных сетях объявил конкурс одаренных специалистов с высоким коэффициентом интеллекта, готовых работать более 80 часов в неделю в новосозданном Департаменте правительственной эффективности (DOGE).
Данное ведомство будет консультировать избранного президента Дональда Трампа по сокращению государственных расходов.
Офис возглавят Илон Маск и известный бизнесмен-трампист Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в праймериз за республиканскую номинацию.
Согласно информации, 1% лучших резюме от претендентов, которые будут получены через прямые сообщения на платформе Х, рассмотрят лично Маск и Рамасвами
Напомним,
Президент Трамп во вторник 12 ноября объявил о создании Департамента правительственной эффективности в своей администрации.
По данным, офис будет предоставлять советы и рекомендации извне правительству и сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством.
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