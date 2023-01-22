Сквозь штормы и айсберги: украинское судно "Ноосфера" добралось до Антарктики

Цитата

“Ледокол успешно прибыл на станцию “Арцтовский”, — отрапортовал капитан “Ноосферы” Павел Панасюк 21 января.

Детали

Научно-исследовательское судно отправилось во второй антарктический сезон в конце декабря 2022-го с совместной польско-украинской экспедицией на борту.

На пути из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) длиной 3759 миль (более 6 тыс. км — ред.) судно “попадало в штормы, проходило огромные айсберги, но команда успешно преодолела все испытания”, информирует научный центр.

Справка

“Арцтовский” — это польская полярная станция, которая находится на острове Кинг Джордж в Западной Антарктике. Там украинский ледокол сначала высадит команду польских полярников и разгрузит оборудование.

Затем судно отправится на “Вернадский”, чтобы доставить туда украинских технических работников. Они должны завершить неотложные работы по модернизации станции.

Напомним

24 декабря 2022 года, флагман украинского научно-исследовательского флота — ледокол “Ноосфера” отправился из Кейптауна в Антарктику. Это уже второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом.