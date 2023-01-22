Крізь шторми і айсберги: українське судно "Ноосфера" дісталось Антарктики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Українське науково-дослідне судно "Ноосфера" успішно дісталося берегів крижаної Антарктики. Про це у суботу відзвітував Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.
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“Криголам успішно прибув на станцію “Арцтовський”, — відрапортував капітан “Ноосфери” Павло Панасюк 21 січня.
Деталі
Науково-дослідне судно вирушило в другий антарктичний сезон наприкінці грудня 2022-го зі спільною польсько-українською експедицією на борту.
На шляху з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) довжиною 3759 миль (понад 6 тис. км — ред.) судно “потрапляло в шторми, минало величезні айсберги, але команда успішно подолала всі випробування”, інформує науковий центр.
Довідка
“Арцтовський” — це польська полярна станція, що знаходиться на острові Кінг Джордж в Західній Антарктиці. Там український криголам спершу висадить команду польських полярників та розвантажить обладнання.
Відтак судно вирушить на “Вернадський”, щоб доправити туди українських технічних працівників. Вони мають завершити невідкладні роботи з модернізації станції.
Нагадаємо
24 грудня 2022 року, флагман українського науково-дослідного флоту — криголам “Ноосфера” вирушив з Кейптауна в Антарктику. Це вже другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.