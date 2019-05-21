Кривонос собрал рабочую группу по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37593 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 59679 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76505 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90001 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122407 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111475 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137672 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144623 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130130 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кривонос собрал рабочую группу по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства

Кривонос собрал рабочую группу по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства

Киев  •  УНН

 • 8253 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во вторник под председательством заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в пресс-службе, в заседании приняли участие представители министерств и силовых структур.

"Участники совещания обсудили стратегию реализации определенных задач. К участию в работе подгрупп по каждому направлению будут приглашены эксперты и общественность", - говорится в сообщении.

Напомним, Межведомственная рабочая группа является рабочим органом СНБО Украины, образованным в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства", утвержденного Указом Президента Украины № 200 Положение о межведомственной рабочей группе утвержденное Указом Президента Украина от 7 мая 2019 года № 201.

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Членами межведомственной рабочей группы является заместитель министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Основной задачей межведомственной рабочей группы является подготовка СНБО Украины предложений по решению проблемных вопросов по направлениям: совершенствование системы территориальной обороны; повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи; подготовка военного резерва Вооруженных Сил Украины и других военных формирований; противодействие информационной агрессии против Украины; организация и поддержание действий движения сопротивления.

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