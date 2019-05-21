Кривонос зібрав робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У вівторок під головуванням заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса відбулося установче засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
Як повідомили у прес-службі, у засіданні взяли участь представники міністерств та силових структур.
“Учасники наради обговорили стратегію реалізації визначених завдань. До участі у роботі підгруп за кожним напрямом будуть запрошені експерти та громадськість”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міжвідомча робоча група є робочим органом РНБО України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року “Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави”, затвердженого Указом Президента України № 200. Положення про міжвідомчу робочу групу затверджене Указом Президента України від 7 травня 2019 року № 201.
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Членами міжвідомчої робочої групи є заступник міністра оборони України, міністра внутрішніх справ України, міністра закордонних справ України, міністра освіти і науки України, міністра молоді та спорту України, міністра у справах ветеранів України, міністра інформаційної політики України, голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
Основним завданням міжвідомчої робочої групи є підготовка РНБО України пропозицій щодо вирішення проблемних питань за напрямами: удосконалення системи територіальної оборони; підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді; підготовка військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань; протидія інформаційній агресії проти України; організація та підтримання дій руху опору.