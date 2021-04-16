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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Обидчики украинских клубов вышли в 1/2 финала Лиги Европы

Обидчики украинских клубов вышли в 1/2 финала Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. По итогам поединков 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, определились все участники следующей стадии, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Обидчик киевского “Динамо” по 1/8 финала — испанский “Вилльяреал”, нанес поражение загребскому “Динамо” с результатом 2:1. У победителей голы забивали Пако и Морено. Первая игра также завершилась в пользу испанцев — 1:0.

Римская “Рома” несмотря на то, что имела лишь 29 процентов владения мячом, свела вничью домашнюю баталию с “Аяксом” — 1:1. Римлян отличился Джеко, а за нидерландцев — Бробби.

Первая игра закончилась в пользу “волков” 2:1, которые и пробились в полуфинал.

В полуфиналах “Вилльяреал” сыграет с лондонским “Арсеналом”, а “Рома” сойдется с “Манчестер Юнайтед”.

Что предшествовало этому

Определился заключительный участник полуфинала Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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