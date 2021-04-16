Обидчики украинских клубов вышли в 1/2 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По итогам поединков 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, определились все участники следующей стадии, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Обидчик киевского “Динамо” по 1/8 финала — испанский “Вилльяреал”, нанес поражение загребскому “Динамо” с результатом 2:1. У победителей голы забивали Пако и Морено. Первая игра также завершилась в пользу испанцев — 1:0.
Римская “Рома” несмотря на то, что имела лишь 29 процентов владения мячом, свела вничью домашнюю баталию с “Аяксом” — 1:1. Римлян отличился Джеко, а за нидерландцев — Бробби.
Первая игра закончилась в пользу “волков” 2:1, которые и пробились в полуфинал.
В полуфиналах “Вилльяреал” сыграет с лондонским “Арсеналом”, а “Рома” сойдется с “Манчестер Юнайтед”.
Что предшествовало этому
Определился заключительный участник полуфинала Лиги чемпионов.