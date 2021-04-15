Визначився заключний учасник півфіналу Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" та "Реалом" став відомими заключний півфіналіст турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Що відомо

Зустріч на "Енфілді" завершилася нульовою нічиєю. Таким чином "Реал" переміг за сумою двох матчів, адже у першій зустрічі святкував виграш 3:1.

Цитата:

"Ми пройшли далі, але поки що ще нічого не виграли. Але я пишаюся тим, що ми робимо. Ми заслужено пройшли далі. Присвячую цю перемогу своїм хлопцям. Вона додасть нам новий заряд енергії, якого вистачить до кінця сезону. А тепер час відпочити і насолодитися успіхом", - наголосив наставник "Реалу" Зінедін Зідан.

Доповнення

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА "ПСЖ" зустрінеться з "Манчестер Сіті", а "Реал" зіграє з "Челсі".

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