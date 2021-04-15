Определился заключительный участник полуфинала Лиги чемпионов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" стал известными заключительный полуфиналист турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Что известно

Встреча на "Энфилде" завершилась нулевой ничьей. Таким образом "Реал" победил по сумме двух матчей, ведь в первой встрече праздновал выигрыш 3:1.

Цитата:

"Мы прошли дальше, но пока еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим ребятам. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. А теперь пора отдохнуть и насладиться успехом", - подчеркнул наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Дополнение

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" встретится с "Манчестер Сити", а "Реал" сыграет с "Челси".

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