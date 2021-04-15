Определился заключительный участник полуфинала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" стал известными заключительный полуфиналист турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Что известно
Встреча на "Энфилде" завершилась нулевой ничьей. Таким образом "Реал" победил по сумме двух матчей, ведь в первой встрече праздновал выигрыш 3:1.
Цитата:
"Мы прошли дальше, но пока еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим ребятам. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. А теперь пора отдохнуть и насладиться успехом", - подчеркнул наставник "Реала" Зинедин Зидан.
Дополнение
В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" встретится с "Манчестер Сити", а "Реал" сыграет с "Челси".