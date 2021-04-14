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“Челсі” завоював путівку до півфіналу Ліги чемпіонів

“Челсі” завоював путівку до півфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 16638 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Лондонський “Челсі” провів матч у відповідь із “Порту” в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні “Рамон Санчес-Пісхуан” (в Севільї), повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У першій половині баталії справа до гострих моментів не доходила в обох команд, а єдине взяття воріт у матчі сталося на 4-й компенсованій хвилині до поєдинку. Навіс з правого флангу від африканця Нану шедевральним ударом через себе реалізував іранець Таремі — 0:1.

Перша гра завершилася виграшем лондонців 2:0. Таким чином, підсумковий двоматчевий результат 2:1 вивів “Челсі” до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що “Челсі” за вихід до фіналу зіграє з переможцем пари “Реал” — “Ліверпуль”.

Довідка

“Челсі” востаннє доходило до півфіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2013-14 років, коли поступилися “Атлетіко”. Однак “Челсі” є одним з п’яти клубів, поряд з “Ювентусом”, “Аяксом”, “Баварією” і “Манчестер Юнайтед”, який виграв всі три головні клубні турніри УЄФА, а також єдиним клубом, який володів двома головними єврокубками одночасно.

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