“Челсі” завоював путівку до півфіналу Ліги чемпіонів

Деталі

У першій половині баталії справа до гострих моментів не доходила в обох команд, а єдине взяття воріт у матчі сталося на 4-й компенсованій хвилині до поєдинку. Навіс з правого флангу від африканця Нану шедевральним ударом через себе реалізував іранець Таремі — 0:1.

Перша гра завершилася виграшем лондонців 2:0. Таким чином, підсумковий двоматчевий результат 2:1 вивів “Челсі” до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що “Челсі” за вихід до фіналу зіграє з переможцем пари “Реал” — “Ліверпуль”.

Довідка

“Челсі” востаннє доходило до півфіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2013-14 років, коли поступилися “Атлетіко”. Однак “Челсі” є одним з п’яти клубів, поряд з “Ювентусом”, “Аяксом”, “Баварією” і “Манчестер Юнайтед”, який виграв всі три головні клубні турніри УЄФА, а також єдиним клубом, який володів двома головними єврокубками одночасно.