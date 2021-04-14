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"Челси" завоевал путевку в полуфинал Лиги чемпионов

"Челси" завоевал путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Лондонский “Челси” провел ответный матч с “Порту” в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов на стадионе “Рамон Санчес-Писхуан” (в Севилье), сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первой половине баталии дело до острых моментов не доходило у обеих команд, а единственное взятие ворот в матче произошло на 4-й компенсированной минуте к поединку. Навес с правого фланга от африканца Нану шедевральным ударом через себя реализовал иранец Тареми — 0: 1.

Первая игра завершилась выигрышем лондонцев 2: 0. Таким образом, итоговый двухматчевого результат 2: 1 вывел “Челси” в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что “Челси” за выход в финал сыграет с победителем пары “Реал” — “Ливерпуль”.

Справка

“Челси” в последний раз доходило до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2013-14 годов, когда уступили “Атлетико”. Однако “Челси” является одним из пяти клубов, наряду с “Ювентусом”, “Аяксом”, “Баварией” и “Манчестер Юнайтед”, который выиграл все три главные клубные турниры УЕФА, а также единственным клубом, который владел двумя главными еврокубков одновременно.

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