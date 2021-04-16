Кривдники українських клубів вийшли в 1/2 фіналу Ліги Європи

Деталі

Кривдник київського "Динамо" по 1/8 фіналу – іспанський "Вілльяреал", завдав поразки загребському "Динамо" з результатом 2:1. У переможців голи забивали Пако та Морено. Перша гра також завершилася на користь іспанців – 1:0.

Римська "Рома" попри те, що мала лише 29 відсотків володіння м'ячем, звела внічию домашню баталію із "Аяксом" – 1:1. За римлян відзначився Джеко, а за нідерландців – Броббі.

Перша гра закінчилася на користь "вовків" 2:1, які й пробилися до півфіналу.

В півфіналах "Вілльяреал" зіграє із лондонським "Арсеналом", а "Рома" зійдеться із "Манчестер Юнайтед".

Що передувало цьому

Визначився заключний учасник півфіналу Ліги чемпіонів.